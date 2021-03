Inter, fonte finanziaria: “Suning-Bc Partners, i motivi dello stop. Affare non sfumato”

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la trattativa tra Suning e BC Partners si è arenata: ecco i motivi

Le trattative tra BC Partners e Suning per l'Inter sono in fase di stallo. A riportare l'indiscrezione è Bloomberg che cita come fonte una persona a conoscenza dei fatti. "La società di private equity ha interrotto le discussioni a causa dei disaccordi sulla valutazione dell'Inter", ha confermato la fonte.