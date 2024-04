Intervenuto ai microfoni di DAZN, Raoul Bellanova, ex esterno dell'Inter oggi al Torino, è tornato così sulla sua esperienza nerazzurra e sulla gara con l'Empoli, quando San Siro lo ha fischiato: "Il momento brutto che ho vissuto con l'Empoli mi è servito tantissimo per migliorare mentalmente: non è facile uscire da una situazione del genere, rientrare e giocare a San Siro. I tifosi giustamente sono pretenziosi perché è una grandissima squadra che ambisce a grandi cose. Sin da subito il mister e i compagni si sono messi a disposizione e mi hanno fatto sentire tranquillo: da quella partita mi è scattato qualcosa in testa.