Battere il Cagliari per conservare intatta la possibilità di "scrivere una di quelle pagine di storia difficili anche solo da immaginare", come sottolinea Sport Mediaset. L'Inter torna in campo domenica sera, al Meazza, una settimana prima del derby col Milan. Otto i punti che separano i nerazzurri dalla matematica conquista dello scudetto numero 20, ma potrebbero servirne meno: le vittorie con i sardi e i rossoneri porterebbero comunque alla seconda stella.

La suggestione è enorme. L'Inter potrebbe vincere proprio nel derby col Milan, già battuto all'andata per 5-1 e non solo. Inzaghi intanto riflette sulla formazione da mandare in campo. In difesa rientrerà Bastoni, mentre Bisseck prenderà il posto dello squalificato Pavard. Turno di stop anche per Lautaro, sostituito da uno tra Arnautovic e Sanchez, chiamati a supportare Thuram per tenere aperto il sogno di vincere la seconda stella in casa del Diavolo.