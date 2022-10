Bergomi: “Non è vero che l’Inter ha la rosa più forte. Calcio è cambiato e non hanno…”

"Secondo è l'Inter è in crisi profonda, è mentalmente fragile perché poi quando ha perso è sempre andata in svantaggio. E poi ha perso 4 volte, poi ha vinto a Lecce all'ultimo. Ha dominato e vinto facile solo con lo Spezia, ieri non meritava di perdere onestamente però ci sono sempre imperfezioni che l'anno scorso non c'erano. Passaggi in uscita sbagliati, prende gol da palla da fermo, l'anno scorso no. Sono due anni che Capello e altri esperti ripetono che l'Inter ha la rosa più forte e io non credo sia così. L'Inter ha fatto delle scelte, non ha intercettato il cambiamento, manca il giocatore che salta l'uomo. Se non hai l'entusiasmo e quella voglia, è difficile. Manca lo spirito, e se non hai quello spirito, vengono allargati i difetti. La manovra dell'Inter è abbastanza lenta, in uscita palla sbaglia tanto, passaggi in orizzontali sbagliati. L'Inter rifiuta l'1 contro 1 e spesso va in difficoltà. Ci sono atteggiamenti non da squadra, c'è nervosismo"