Betis-Inter, il borsino: Mkhitayran avanzato convince. I 2 esterni mandano segnali

L'Inter torna dalla Spagna con un pareggio, minuti importanti nelle gambe e qualche segnale. L'amichevole contro il Betis finisce 1-1 per le reti di Juanmi e Darmian. Un'amichevole abbastanza soporifera, svegliata nel finale dai due gol. Non tantissime le indicazioni per Inzaghi ma una particolarmente importante: Mkhitaryan, nella nuova posizione avanzata, continua a fornire prestazioni convincenti.