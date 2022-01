Bild: “Ginter? Probabilmente andrà all’Inter. Addio al Gladbach? E’ andata così”

Il quotidiano tedesco racconta com'è davvero avvenuta la separazione tra il difensore tedesco e il Borussia Moenchengladbach

La separazione in estate tra Matthias Ginter e il Borussia Moenchengladbach è ormai certa. Il centrale classe '94 ha annunciato infatti sui social qualche settimana fa di non aver intenzione di rinnovare il suo contratto con i tedeschi e di essere pronto per una nuova avventura. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il giocatore probabilmente il prossimo anno vestirà la maglia dell'Inter. In più viene raccontata nei dettagli la verità sulla separazione tra il calciatore e il club tedesco: "A metà dello scorso anno, Eberl informa l'entourage di Ginter di non disporre dei mezzi finanziari per presentare al giocatore della nazionale un'offerta contrattuale adeguata. L'anno precedente il Borussia ha dovuto affrontare un calo delle vendite di 50 milioni di euro a causa della pandemia.