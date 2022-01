Inter, colpo Ginter per questi motivi. “Cifre e dettagli dell’offerta sul tavolo”

Dopo aver chiuso per Onana, la dirigenza dell'Inter si muove per il colpo Ginter a parametro zero: la situazione

Alessandro Cosattini

Hakan Calhanoglu in estate, André Onana e non solo. L'Inter si muove per un altro colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Il profilo è quello di Matthias Ginter, che ha già detto addio al Borussia Moenchengladbach nelle scorse settimane. Idee chiare per i nerazzurri, che stanno già parlando dell'affare con il procuratore del centrale tedesco, lo stesso di Calha appunto. Ecco l'offerta già pronta per Ginter, secondo quanto svelato da Sportmediaset.

"Marotta ha messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, offerta che lusinga il centrale tedesco. Continua la caccia ai parametro zero per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Calciatori di affidamento e con esperienza i profili cercati da Marotta e Ausilio, caratteristiche che appartengono a Ginter. Tra le tante offerte pervenute a centrale tedesco, nessuna al momento è risultata più allettante di quella nerazzurra. Per questo motivo ad Appiano e dintorni c'è grande ottimismo per la chiusura dell'affare. Ginter andrebbe ad aggiungersi al terzetto delle meraviglie composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni, ma potrebbe anche sostituire l'olandese in scadenza nel 2023 nel caso Suning fosse costretto a sacrificarlo in estate sull'altare del bilancio", si legge.