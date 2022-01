Bologna-Inter, probabile formazione: Inzaghi punta su Vidal e Sanchez. Due dubbi

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista della prima partita del 2022 contro il Bologna di Mohajlovic

Gianni Pampinella

Rientro dalla sosta e subito una trasferta ostica. L'Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla gara col Bologna che si preannuncia complicata, soprattutto perché il tecnico non può non pensare alle prossime sfide: subito la Lazio in casa, poi la Supercoppa e la trasferta di Bergamo. Ecco perché serviranno scelte di formazione attente e rotazioni mirate per l'imminente tour de force. Per la trasferta emiliana Inzaghi dovrà fare a meno di Calhanoglu (squalificato) ed Edin Dzeko, risultato positivo al covid.

"C'è aria di pista cilena per sostituire i due big, con Vidal favorito su Gagliardini in mediana e Sanchez in vantaggio su Correa per affiancare Lautaro. Il Tucu - tornato in gruppo oggi con gli altri sudamericani - infatti ha smaltito il problema ai flessori accusato il 4 dicembre a Roma, ma dovrebbe ripartire dalla panchina, per giocare dal 1' domenica contro la Lazio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Per il resto, davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni (ma occhio a Dimarco), Dumfries e Perisic sulle fasce, Barella e Brozovic in mezzo al campo. Un teorico ballottaggio scatterà anche a destra, perché Dumfries ha fatto un dicembre super, ma prima dell'infortunio Darmian non era stato da meno. Giovedì dovrebbe toccare ancora all'olandese, ma contro avversari più fisici e veloci potrebbe scattare l'ora del veterano".

(Gazzetta dello Sport)