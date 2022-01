Ag. Eriksen: “Christian parlerà presto. L’Inter voleva continuare con lui. Sapevo già…”

Le parole dell'agente del centrocampista rilasciate in un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf

Lavoro, lavoro, lavoro. Christian Eriksen non conosce altra parola. Il centrocampista danese è determinato e vuole tornare presto a giocare ad alti livelli. Non lo farà all'Inter, però, perché il defibrillatore impiantato dopo il malore non gli permette di giocare in Italia. Ecco perché si è arrivati alla rescissione del contratto tra il giocatore e il club nerazzurro, lo stesso club che avrebbe voluto continuare con il danese come afferma il suo agente Martin Schoots al De Telegraaf .