Bremer, Inter in prima fila. De Vrij presto “caldo”. E possibile questo rinnovo

Alfredo Pedullà, su La Gazzetta dello Sport, fa il punto sul mercato dei difensori concentrandosi anche sull'Inter

Ancora poco meno di due mesi alla fine del campionato, ma i club stanno già mettendo le basi per il mercato che verrà. E così fa anche l'Inter, che ha individuato l'obiettivo primario in difesa: si tratta di Gleison Bremer , centrale del Torino, su cui i nerazzurri si sono mossi da tempo. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Bremer ha rinnovato fino al 2024 con la promessa di essere ceduto (l’Inter è in prima fila)".

Per quanto riguarda i difensori già presenti in rosa, Alfredo Pedullà chiarisce: "L’Inter è contenta di Ranocchia, anche per il contributo di serietà extracampo, e potrebbe far valere l’opzione di rinnovo. Tutto questo senza dimenticare De Vrij, un altro in scadenza nel 2023, che potrebbe diventare una pista molto calda tra qualche mese".