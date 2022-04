Inter-Bremer: “Ecco la contropartita a sorpresa che può andare al Torino”

L'Inter, come vi abbiamo riportato più volte, è molto avanti nelle trattative con il Torino per l'arrivo in nerazzurro di Gleison Bremer

Marco Macca

L'Inter, come vi abbiamo riportato più volte, è molto avanti nelle trattative con il Torino per l'arrivo in nerazzurro, a partire dalla prossima stagione, di Gleison Bremer. Per ammortizzare la richiesta del club granata, intorno ai 30 milioni di euro, Marotta e Ausilio starebbero ragionando insieme al direttore sportivo torinista Vagnati sull'inserimento di alcune contropartite tecniche. E, secondo Tuttosport, negli ultimi colloqui sarebbe emerso il nome di Federico Dimarco, pupillo di Juric dai tempi di Verona:

"Nei discorsi con Vagnati è tornato in ballo il nome appunto di Dimarco, già pupillo di Juric a Verona, terzino sinistro di grande propulsione e munito di un piede mancino che al Toro. Il laterale milanese non aveva certo spinto per passare in granata, convinto di potersi giocare chance importanti con Inzaghi che dal canto suo lo ha tenuto volentieri; per un po’ si era convinto d’aver fatto la scelta giusta, ma ultimamente lo spazio per lui si è ridotto ai minimi termini e, insomma, adesso sia Dimarco sia l’Inter sembrano disposti a riconsiderare la cosa, integrando la compravendita di Bremer con un pregiato conguaglio tecnico".

(Fonte: Tuttosport)