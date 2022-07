Sky – Bremer, l’Inter non molla: domani altro incontro col Torino. La Juve…

L'Inter rischia di perdere Gleison Bremer . Da mesi il club nerazzurro aveva l'accordo col giocatore, ma non ha affondato e così la Juve si è messa in corsia di sorpasso. Nel corso di un incontro tra i due club, i nerazzurri hanno ribadito la loro offerta: 30 milioni più bonus più il prestito di Casadei. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Cairo in questi minuti si trova a cena con il ds Vagnati e gli agenti di Bremer.

Stanno facendo un punto sulla situazione mentre il presidente del Torino ha preso tempo sapendo che domani la Juventus formulerà un'offerta. L'Inter è combattiva e nelle prossime ore potrebbe rivedere la dirigenza granata per cambiare qualcosa sulla proposta, nella forma più che nella sostanza, per venire incontro alle richieste del club granata. "Martedì quindi sarà la giornata decisiva. Con la Juve che formalizzerà la sua offerta e l'Inter che la potrebbe modulare diversamente. Sfida che continua, con l'Inter che non molla e la Juve che ha la forza per presentare una proposta più alta".