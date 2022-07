Di Marzio – Inter, incontro terminato per Bremer: ecco l’offerta. Attesa risposta Torino

Summit terminato tra Inter e Torino per Gleison Bremer . L'attesissimo incontro tra le parti - secondo quanto riportato da Sky Sport - è finito proprio in questi minuti, attorno alle 22 di lunedì 18 luglio. Ulteriori dettagli sull'esito arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio.

"Terminato l'incontro tra Inter e Torino. Presentata l'offerta dei nerazzurri per Bremer da 30 milioni più bonus più il prestito di Casadei. Il club nerazzurro non effettuerà ulteriori rilanci e aspettano una risposta dal Torino, con la speranza di aver convinto Cairo che però si è preso tempo per decidere. Se la società granata non dovesse accettare la proposta dell'Inter è perché vuole incassare di più dalla Juventus. Adesso è in corso un incontro tra Vagnati e l'entourage del difensore brasiliano. Il pallino del gioco è in mano al Torino, che deciderà a chi vendere il difensore", si legge.