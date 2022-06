Bremer, piano Inter: prestito e contropartite. Settimana prossima incontro col Torino

"Lo scenario non è cambiato nemmeno quando, era febbraio, Bremer ha prolungato di un altro anno (fino al 2024) il suo vincolo con il Torino. Ovviamente quella firma non è stata messa per rimanere in granata, ma come forma di cortesia per questo mercato estivo: un modo per garantire al Torino comunque un buon incasso, visto che sarebbe stato impossibile con il contratto in scadenza nel 2023. Qualcosa, però, ha ottenuto in cambio pure il brasiliano: la clausola che, già dal prossimo gennaio, gli consentirebbe di partire per soli 15 milioni. Evidentemente, non accadrà. Nel senso che il difensore farà le valigie già questa estate. Ma l'Inter è comunque pronta a sfruttare quell'opzione per ottenere condizioni migliori. Ormai l'incontro con il Torino è imminente: andrà in scena probabilmente la prossima settimana. I due club metteranno sul tavolo le proprie carte e si lavorerà per trovare un punto d'intesa. Si partirà da posizioni piuttosto distanti, tenuto conto che Cairo valuta Bremer non meno 40 milioni di euro. Marotta e Ausilio, invece, ballano tra 25 o 30, ma con l'inserimento di una contropartita tecnica. È vero che il presidente granata potrebbe resistere, ma così, a gennaio, andrebbe incontro ad un incasso sensibilmente ridotto. L'Inter lo farà pesare, insieme alla preferenza del difensore che di fatto cancella la concorrenza e disinnesca l'eventualità un'asta".