Inter, Bremer rimane la prima scelta: la strategia. Nell’affare Casadei, ma…

L'Inter non cambia idea: è Gleison Bremer il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare la difesa. Il centrale brasiliano si è promesso da tempo a Marotta e Ausilio, ha dato la sua parola ed è in attesa di una chiamata. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma questo non vuol dire che l'interesse interista si sia affievolito, anzi: secondo calciomercato.com l'Inter anche in questi giorni ha ribadito all'entourage del giocatore la loro stima, e che l'affare decollerà appena arriverà un'uscita. Una volta che Skriniar verrà ceduto al Paris Saint-Germain la dirigenza nerazzurra presenterà un'offerta al Torino. Cairo vuole 40 milioni di euro, ma sa che c'è una clausola nel contratto che libera Bremer a gennaio 2023 per meno di 15 milioni. Per questo motivo se vorrà incassare qualche milione in più dovrà venderlo entro settembre.