Bremer pressa Cairo, vuole l’Inter: “Sì di Marotta: Casadei al Toro ma solo se…”

Sono giorni caldissimi in casa Inter per decidere il futuro del reparto difensivo. Il Psg è al lavoro per chiudere l'acquisto di Milan Skriniar, con i nerazzurri che poi finalizzeranno l'acquisto di Gleison Bremer. Spiega il Corriere dello Sport: "Attraverso il suo agente e l'intermediario dell'operazione, il difensore del Torino è in pressing su Cairo perché abbassi la sua richiesta da oltre 40 milioni. Oggi nuova riunione tra le parti. Cairo vuole come contropartita Casadei, nel mirino pure del Sassuolo, e Marotta è disposto ad accontentarlo a patto di inserire la recompra. L'altro difensore per completare la rosa di Inzaghi sarà "sistemato" con più calma e magari con un esborso limitato".