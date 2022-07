L’Inter non molla Bremer, si muovono gli agenti. “Fissato incontro con Cairo per…”

Sono giornate decisive per il futuro di Gleison Bremer. Il difensore del Torino, arrivato in ritiro con i granata, ha comunque le valigie in mano e nei prossimi giorni potrebbe anche conoscere la sua nuova squadra. "L'Inter è stato il club che, per primo e con maggior convinzione, si è interessato a Bremer. Da mesi sono cominciati i contatti con il suo entourage, la scorsa settimana c'è stato anche un incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli granata, per capire le condizioni a cui il Toro accetterebbe di lasciar partire uno dei suoi leader", riporta calciomercato.com.