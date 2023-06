Brozovic all’Al-Nassr: ecco cosa manca per chiudere. Frattesi ad un passo dall’Inter

Dopo otto anni e mezzo, Marcelo Brozovic è vicino a lasciare l'Inter: per lui è pronta una nuova avventura in Arabia Saudita. "L’Inter ha volutamente scelto di rinunciare a Brozo e di sfruttare il nuovo canale verso l’Oriente per racimolare denari utili e arruolare il più in fretta possibile una nuova mezzala da combattimento. Con la partenza di Marcelo verso le dune del deserto, corre verso Appiano Davide Frattesi, scelto dalla dirigenza e dal tecnico per età, talento, italianità e pure voglia di apprendere. Le due operazioni non potevano essere indipendenti, visto il regime di autofinanziamento dettato dal presidente Zhang", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.

Ultimi dettagli

L'accelerazione delle ultime ore ha cambiato lo scenario: l'Al-Nassr ha convinto Marcelo che ha già detto sì all'offerta che lo porterà a guadagnare 15 mln di euro netti a stagione, più del doppio rispetto all'attuale stipendio all'Inter. "Il Barça, che pure si è fatto timidamente vivo in viale della Liberazione, non si spingerebbe oltre i 7 di ingaggio, anche per questo la via araba è ben tracciata. L’ultimo ostacolo è limare la differenza tra la prima offerta e la richiesta dell’Inter per il cartellino: troppo pochi i 18 milioni messi per ora sul piatto dall’Al-Nassr, mentre i dirigenti nerazzurri contano in un veloce rilancio fino ai 20-25 per mettere il punto alla faccenda. Si registra fiducia crescente e le prossime ore dovrebbero essere decisive", ribadisce la Rosea.