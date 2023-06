Sky – Onana, il Man United è alla finestra: l’Inter ha già bloccato Vicario

Il Manchester United è alla finestra per André Onana: l'Inter ha già bloccato Vicario per la porta secondo Sky

Nuovi rumors sul futuro di André Onana . Dopo l’interessamento del Chelsea, c’è da registrare ora quello del Manchester United. Come evidenziato da Sky Sport, l’Inter aspetta di capire se il club è davvero interessato ed eventualmente che tipo di offerta potrà fare.

In caso di addio di Onana, l’Inter ha già bloccato Vicario come alternativa secondo Gianluca Di Marzio.

Il club nerazzurro al momento non ha riscattato Raoul Bellanova, anche se il giocatore ci spera ancora. C’è già l’accordo tra Torino e Cagliari per l’esterno, ma manca ancora l’ok definitivo dell’esterno, che sperava (e spera ancora) di restare in nerazzurro.