Inter e Brozovic verso l’addio: cambio di gerarchie in regia, ma in questo finale…

Il giorno di Inter-Juventus è arrivato: i nerazzurri, dopo il passaggio del turno in Champions League, puntano ora a riscattarsi in campionato dopo la brutta sconfitta rimediata contro lo Spezia. Per l'occasione Simone Inzaghi starebbe pensando a un importante rilancio in mezzo al campo: quello di Marcelo Brozovic . Un pilastro del recente passato nerazzurro ma che, complici alcuni infortuni di troppo e l'esplosione di Calhanoglu nel ruolo di regista, potrebbe essere agli sgoccioli della sua esperienza milanese.

Ultime battute in nerazzurro?

Così scrive il Corriere dello Sport: "Stasera Brozovic potrebbe avere una nuova occasione, dopo che le sue ultime uscite da titolare sono concise con due sconfitte, prima a Bologna e poi a La Spezia. Da quando è rientrato dopo l'ultimo guaio fisico, il croato ha fatto sempre meglio a gara in corso. E ormai il cambio di gerarchia in cabina di regia, con la promozione di Calhanoglu, si può dare per consumato. Tanto che il numero 77 pare destinato a fare le valigie la prossima estate, nonostante il contratto rinnovato un anno fa fino al 2026. Le sue qualità, comunque, sono fuori discussione e, in ogni caso, non possono essere scomparse improvvisamente. Per Inzaghi sarebbe importante se tornasse ai suoi consueti livelli e allora il match con la Juve potrebbe davvero servire per riaccendere la sua luce".