Inter-Juve, Inzaghi chiama Brozovic. Torna la LuLa, scelte obbligate in difesa

Dopo la qualificazione ai quarti di Champions, l'Inter deve ritrovare un risultato importante anche in campionato. Per la sfida contro la Juve mister Inzaghi cambierà qualcosa nella formazione iniziale.

"L’altro dubbio, quello del partner di Lautaro, vede nettamente avanti Lukaku rispetto a Dzeko. Di nuovo la Lu-La, anche per riscattare l’ultima uscita - per nulla positiva - di La Spezia. Per il resto, le scelte di Inzaghi sono obbligate e dettate dagli infortuni. E così in difesa, davanti a Onana, ci sarà Darmian con De Vrij e Acerbi nel ruolo di braccetto a sinistra, mentre sulle fasce le due maglie saranno di Dumfries e Dimarco", aggiunge il quotidiano.