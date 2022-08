Inter, nessun allarme ma Brozovic in dubbio per Lecce: a parte per 2-3 giorni. Pronto Asllani

"Non siamo in regime di allarme, per carità. Però il rischio di vedere un’Inter all’esordio in campionato senza Marcelo Brozovic a guidare i compagni esiste, ed è giusto considerarlo. Ieri il centrocampista croato si è sottoposto a nuovi esami: l’affaticamento al polpaccio destro persiste e tanto basta per generare un po’ di preoccupazione in vista di Lecce. Dopo aver saltato l’ultima amichevole contro il Villarreal, Brozo potrebbe saltare anche il debutto della nuova stagione, per evitare che un affaticamento possa trasformarsi in qualcosa di peggio. Per i prossimi due o tre giorni, Brozo farà lavoro differenziato e farà di tutto per essere a disposizione di Inzaghi. Cè fiducia, ma l’Inter non vuole correre rischi. Se il croato sarà nella condizione di partire con i compagni, allora prenderà il suo tradizionale posto al centro della squadra, altrimenti toccherà ad Asllani, in difficoltà nell’ultimo test ma comunque rivelazione dell’estate nerazzurra".