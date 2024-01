Dribbling, velocità, duttilità: Buchanan arma a doppio taglio. Ecco l’idea di Inzaghi

"Il canadese potrebbe rivelarsi un prezioso jolly da schierare anche in altre posizioni. Nell'emergenza da quinto di sinistra - dove Dimarco e Carlos Augusto danno però le più ampie garanzie -, ma attenzione anche all'opzione attaccante. Non tanto una seconda punta da affiancare a Lautaro Martinez, Thuram o Arnautovic, quanto un'ala per provare in alcuni finali un 3-4-3. In fondo Inzaghi in alcune partite - la prima di Champions in casa della Real Sociedad, per esempio, quando i nerazzurri erano sotto 1-0 - ha optato per Sanchez alle spalle di due punte e con Buchanan potrebbe ripetere quanto fatto per esempio con Perisic in alcuni spezzoni della stagione 21/22, con il croato avanzato sulla linea offensiva".