Inter, quando nasce l’amore per Buchanan. E Tajon non avrebbe accettato un altro club

Manca sempre meno allo sbarco a Milano di Tajon Buchanan, il nuovo rinforzo dell'Inter per la fascia destra visto il lungo infortunio di Juan Cuadrado. Ma come racconta La Gazzetta dello Sport, l'amore dei nerazzurri per il canadese parte da lontano: "Buchanan arriva all'Inter nel gennaio 2024, ma il corteggiamento nerazzurro era iniziato esattamente due anni prima, quando Tajon era sbarcato al Club Bruges e si era preso subito la fascia sinistra della formazione belga. Al tecnico Alfred Schreuder piaceva perché entrava dentro il campo usando il piede forte, il destro. Buchanan però era sull'agenda nerazzurra come talento da prendere in prospettiva. Il monitoraggio è andato avanti e i dirigenti interisti ne hanno apprezzato l'evoluzione tattica visto che nel 2022-23 Buchanan è stato spostato dal nuovo allenatore Carl Hoefkens sull'altra corsia, la destra, quella che chiaramente sente più sua. Un po' attaccante, un po' centrocampista, a volte pure terzino. In quel momento in viale della Liberazione è passato da essere un opzione per il dopo Perisic (che nel frattempo se n'era andato a parametro zero al Tottenham) a una possibile alternativa a Dumfries".