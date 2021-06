Inter, spunta Audero per la porta: “Strategia ad hoc per il futuro, il prezzo”

Spunta il nome del primo portiere della Sampdoria per i nerazzurri: ecco la richiesta del presidente Ferrero

Spunta un nome nuovo per la porta dell’Inter, per presente e futuro. Per il ruolo di vice Samir Handanovic ora, in futuro chissà. I nerazzurri sono alla ricerca di un secondo portiere vista la probabile partenza di Ionut Radu e stanno guardando in Serie A per il ruolo. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, molto informato sulle vicende di casa Sampdoria, nel mirino è finito Emil Audero.