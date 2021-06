Inter, è il giorno di Calhanoglu: oggi visite e firma. I dettagli dell’accordo

I dettagli dell'accordo tra l'Inter e Calhanoglu: oggi le visite mediche e la firma sul contratto triennale in sede

Alessandro De Felice

L'Inter strappa Hakan Calhanoglu al Milan. Il club nerazzurro ha chiuso in meno di 48 ore l'affare e approfitta della fumata nera tra il calciatore turco e il 'Diavolo' sul rinnovo per accaparrarselo a parametro zero.

Ieri sera Calhanoglu è sbarcato all'aeroporto milanese di Linate. Un viaggio organizzato dal club nerazzurro e che ha riportato in Italia il calciatore dalla Turchia dopo l'eliminazione a Euro 2020 con la sua nazionale. L'ex numero 10 del Milan si sottoporrà in mattinata al doppio appuntamento con le visite mediche, prima all'Humanitas di Rozzano e poi al Coni per l'idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio è atteso nella sede di viale della Liberazione per mettere la firma sul nuovo contratto.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, si tratta di un triennale senza bonus ma solo con premi di squadra da 4,5 milioni netti per il primo anno e 5 all’anno per le seguenti due stagioni.

Calhanoglu voleva continuare a essere protagonista in Italia e la sua famiglia voleva restare a Milano. E dopo i sondaggi di Atletico Madrid e Juventus, l'affondo decisivo dell'Inter con Marotta e Ausilio. "In 48 ore la vita si è capovolta: stesso stadio, stessa città ma nuova maglia: con uno scudetto sul petto che fa tutta la differenza del mondo" conclude la Rosea.