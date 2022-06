Marca – Dybala, oltre all’Inter non molte offerte. Due problemi: stipendio e…

Il giocatore è stato messo in standby dai nerazzurri ma lui vorrebbe trovare una soluzione al più presto. Non ha molte offerte

Eva A. Provenzano

In Argentina monitorano la questione Dybala. Il calciatore, che sembrava molto più vicino all'Inter nelle scorse settimane di quanto non lo sia ora, è in attesa di un rilancio da parte del club nerazzurro.

Marca scrive che l'entourage del calciatore non vuole aspettare ancora a lungo per chiudere la trattativa ed è per questo "che se l'Inter spingesse troppo la situazione potrebbe iniziare a sedersi a parlare con altri club", si legge.

"Uno dei problemi principali per l'argentino - sottolinea il giornale sul suo sito - è lo stipendio. Dovrebbe ridursi l'ingaggio perché i club più importanti che lo hanno cercato non vogliono arrivare ad offrire certe cifre, anche per questo ha poche offerte. Club come l'Arsenal e il Tottenham, che avevano chiesto di lui, non erano convinti delle richieste fatte dal calciatore".

Questione Nazionale

"Dopotutto - conclude Marca - quella sul prossimo club è una decisione importante per Paulo. Sa che dovrà fare molto bene nella prima parte del campionato in vista dei Mondiali in Qatar. Scaloni si fida di lui ma lui deve poter giocare perché il suo posto tra i convocati non è ancora confermato".

(Fonte: marca.com.ar)