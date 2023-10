Calhanoglu a ITV: “Benfica forte, l’Inter è pronta. Nuovo ruolo, devo dire grazie a…”

La mia importanza nell’Inter? Dico sempre c’è sempre da lavorare e migliorare. Sono cresciuto in questo ruolo grazie allo staff del mister e ai miei compagni che mi hanno dato una grande mano, siamo una squadra forte, chi entra è importante, dobbiamo gestire bene le tante partite che giochiamo. Non è facile, ma siamo sulla buona strada”, le sue parole.

