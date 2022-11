Calhanoglu, oro Inter: così ha convinto Inzaghi. Rinnovo? I primi discorsi…

Non ci saranno sorprese, contro la Juve sarà ancora Hakan Calhanoglu l'uomo davanti la difesa. Con Brozovic recuperato, ma non al meglio della condizione dopo il lungo stop, Simone Inzaghi affiderà le chiavi del centrocampo al turco. Nelle ultime settimane è stata la vera sorpresa dell'Inter in un ruolo insolito per lui, ma che passo dopo passo ha fatto suo garantendo visione di gioco e soprattutto equilibrio. "Tutto lascia credere che “Epic” riprenderà il suo posto quando il campionato riprenderà nel 2023. Certo è che Calhanoglu, nel ruolo di regista, ha davvero stupito e non ne ha fatto sentire la mancanza", sottolinea il Corriere dello Sport.