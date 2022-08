In UK – Chelsea, pronto rilancio per Casadei: grandi progetti di successione per…

Il Chelsea fa sul serio per Cesare Casadei : secondo il London Evening Standard, infatti, il gioiellino dell'Inter gode di grandissima stima da parte della dirigenza dei Blues, che vedono in lui un prospetto dal grande avvenire. Il club londinese sta studiando un piano di successione per sostituire N'Golo Kante e Jorginho, che potrebbero partire la prossima estate alla scadenza del contratto, ed è pronto a investire pesantemenre su giovani talenti. Così, dopo aver chiuso l'acquisto di Carney Chukwuemeka (accettando di pagare 20 milioni di sterline), il Chelsea punta anche all'ingaggio di Casadei.

Casadei è stato ampiamente promosso dal capo dell'Academy del Chelsea, Neil Bath, nonostante non abbia ancora disputato una singola partita tra i professionisti. Per questo, dopo che l'Inter ha già rifiutato due offerte per il centrocampista classe 2003, il direttore sportivo ad interim dei Blues Todd Boehly è deciso a sostenere Bath e il suo piano di investimenti per il settore giovanile. Per il talento nerazzurro potrebbe presto arrivare un'offerta irrinunciabile, vicina ai 20 milioni di sterline.