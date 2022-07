Casadei, in arrivo offerta Chelsea: recompra impossibile, la posizione dell’Inter

Il nome di Cesare Casadei torna al centro delle vicende di mercato dell'Inter. Questa volta, dopo i numerosi approcci di alcune squadre italiane e il coinvolgimento nella trattativa - poi sfumata - legata a Bremer, a fare sul serio è una big d'Europa come il Chelsea, pronta a investire concretamente per mettere le mani sul gioiellino nerazzurro. Il destino del centrocampista classe 2003, secondo il Corriere dello Sport, è segnato: "A meno di sorprese, invece, partirà Casadei sul quale è in pressing il Chelsea".

"I Blues non hanno ancora avanzato la loro offerta per il centrocampista della Primavera nerazzurra, ma lo hanno seguito tutto l'anno e hanno preannunciato una proposta. Questione di ore... Naturalmente sarà per l'acquisto del cartellino e ottenere la recompra sarà impossibile. L'area tecnica non vorrebbe perderne il controllo e avrebbe preferito la soluzione Sassuolo (Torino o Sampdoria) perché teme che Casadei possa "esplodere". In ogni caso non lo venderà per meno di 10 milioni".