Chelsea, infortunio per James: nuovo assalto a gennaio per Dumfries? L’Inter…

Sono tanti i calciatori dell'Inter ad avere grande mercato, soprattutto all'estero. Tra questi c'è anche Denzel Dumfries, esterno destro alla seconda stagione in nerazzurro, cresciuto in maniera esponenziale dal giorno del suo arrivo. Prelevato dal PSV Eindhoven per poco più di 10 milioni di euro, l'olandese in poco tempo si è preso una maglia da titolare, attirando su di sè l'intreresse di diverse big europee. Una su tutte, il Chelsea, che già in estate fece un tentativo. Ai tempi la dirigenza interista rimandò al mittente le avances per il proprio numero 2, ma lo scenario potrebbe verificarsi di nuovo a gennaio.