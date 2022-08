Chelsea, spesi 160mln. Assalto anche a Dumfries: “All’Inter convinti che…”

In questa sessione di mercato, il Chelsea ha già speso 160 milioni di euro tra Cucurella, Sterling e Koulibaly. Ma la campagna di rafforzamento dei Blues potrebbe non essere finita. All'Inter , infatti, sono convinti che da Londra un altro tentativo per Denzel Dumfries verrà fatto:

"Sul mercato i Blues hanno già investito oltre 160 milioni fra Cucurella, Sterling e Koulibaly e non hanno ancora finito, visto che potrebbero spenderne altri 100 per prendere il difensore Fofana (Leicester) e l’attaccante Aubameyang (Barcellona). Per questo, Dumfries potrebbe non essere più una priorità del Chelsea, ma in Viale della Liberazione sono convinti che da Londra un tentativo verrà ancora fatto".