Zhang: “Post Covid, rischio perdite di 5-6 mld. Superlega? Calcio va cambiato ma…”

Il numero uno del club nerazzurro ha rilasciato, via Skype, un'intervista ad un canale cinese che gli ha chiesto dello scudetto e dell'impatto della pandemia sui club

Eva A. Provenzano

Steven Zhang ha parlato, tramite Skype, ad un canale cinese dello scudetto appena vinto ma non solo. Queste le parole del numero uno nerazzurro:

-La vittoria dello scudetto?

Sono molto orgoglioso, è stato un momento speciale per tutti, per il popolo dell'Inter, per i tifosi, per Milano. Negli ultimi nove anni abbiamo avuto un forte avversario che ha vinto sempre. L'ultima volta che abbiamo vinto il campionato è stato 11 anni fa. Questo dimostra che il nostro lavoro negli ultimi cinque è andato nella giusta direzione. Ovviamente vedere tutta la città e i tifosi così contenti è stata una cosa soddisfacente.

Purtroppo i tifosi per tutta la stagione non erano allo stadio. Cosa significa per un grande club come l'Inter?

Sfortunatamente, lo scoppio della epidemia ha davvero cambiato l'ambiente del calcio internazionale e ha avuto un impatto su molte industrie, in particolare quelle impegnate nei servizi offline. L'industria del calcio e dello sport sono state duramente colpite. I tifosi non possono vedere di persona la gara. Molti negozi e ristoranti sono rimasti chiusi. Questo ha effettivamente colpito il nostro settore. . Se si guarda solo alla stagione 19-20, l'intera industria calcistica europea potrebbe aver perso 2-3 miliardi di euro. Se le due stagioni vengono messe insieme, le nostre perdite raddoppieranno, raggiungendo i 5-6 miliardi di euro, che colpiscono molti club e persone del settore calcistico. Questa cifra non la recupereremo presto, quindi per noi tante situazioni non torneranno ad essere come erano in epoca pre-covid. Quindi ora tutti i club devono pensare a come tagliare le spese e come mantenere la sostenibilità nei prossimi anni. Bisognerà riprendersi, con il tempo, dall'impatto dell'epidemia. Servirà pensare a come attirare l'attenzione dei tifosi, pensare a come utilizzare le piattaforme digitali e i social media per soddisfare coloro che non possono essere allo stadio. I tifosi che guardano le gare da casa. Su questo ci stiamo concentrando ora. Ma abbiamo anche lavorato molto prima dell'epidemia per la costruzione di infrastrutture, per dare un sistema stabile al club. Abbiamo messo a punto nuovi prodotti dopo l'epidemia e apportato modifiche al nostro sistema.

-La questione Superlega verrà ripristinata in futuro?

Penso che questa serie di eventi ci abbia ispirato: dobbiamo collaborare con FIFA e UEFA per migliorare la qualità del gioco, sapere quali cambiamenti dobbiamo apportare al mercato, ascoltare i pensieri dei tifosi e sapere come fare per dare loro un'esperienza migliore. L'epidemia ci ha infatti spinto a vedere la necessità di cambiamento e innovazione. Non importa quale metodo venga utilizzato, quello che dobbiamo sapere è che è necessario capire il mercato, capire la situazione dopo la pandemia, cambiare il sistema di calcio e migliorare il sistema di calcio.

-Presidente, ha detto di voler riconquistare l'attenzione dei fans e che ha dei programmi per attirare nuovi tifosi. La preoccupa questo dover stare lontano dall'Inter e viverla solo attraverso le piattaforme digitali?

È un nuovo modo di competere con gli altri club. Dobbiamo essere bravi a fornire dei contenuti, devono essere più interessanti per attirare i nostri consumatori. Ovviamente ora stiamo vedendo una nuova generazione di giovani della mia età prestare maggiore attenzione ai media digitali, sappiamo che questa è una sorta di competizione, ma è anche un'opportunità per noi di avere più tifosi. Perché le piattaforme dei media digitali ci offrono maggiori opportunità per avvicinarci a questi tifosi e consumatori e molti di loro prima non eravamo mai riusciti a raggiungerli. Per competere su queste piattaforme, dobbiamo assicurarci che il nostro settore possa fornire contenuti più interessanti, soprattutto al di fuori dal campo di gioco. Quindi penso che sebbene i giovani siano più attratti dalle piattaforme digitali, vedremo che anche le persone di altre fasce d'età si avvicineranno a queste piattaforme e mirare proprio a quello fornendo diversi contenuti.

-Quanto sono importanti i mercati esteri per il futuro del club? Mercati come ad esempio quello cinese...

Per club come l'Inter i tifosi italiani sono sempre la base e questa è la parte più importante. Ma con la globalizzazione dell'industria sportiva e dell'era dell'informazione, la produzione di contenuti è diventata globalizzata, proprio come il nome del nostro club "Internazionale". Il club rappresenta idee e concetti culturali e internazionali diversi. Si vede che più della metà del pubblico proviene dall'estero, quindi la Cina è sicuramente un mercato importante. I tifosi che seguono la squadra dall'estero non sono interessati solo al calcio, vogliono anche conoscere la cultura italiana e alcune notizie e notizie da Milano. Questa è la fonte della crescita del mercato. Ma questo ovviamente non vale solo per noi, ma anche per tutti i club europei. Anche il pubblico cinese è una fetta importante. Dobbiamo capire quali sono i bisogni dei tifosi che seguono l'Inter dalla Cina, i contenuti ai quali sono interessati perché ovviamente non possono seguire il club dall'Italia ma solo attraverso cellulari e internet.

(Fonte: Cgtn)