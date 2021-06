Inter, lo stadio punto cruciale per Suning. “Si avvicina una data importante”

Il Corriere dello Sport aggiorna sulla questione stadio, argomento che non è assolutamente sottobraccio

"Costruire il nuovo stadio è molto importante: serve una struttura innovativa per non rimanere indietro rispetto agli altri club". Parola del presidente dell'Inter Steven Zhang, che conferma quanto sia indispensabile per la società avere un impianto di proprietà all'avanguardia. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "L’argomento, del resto, non è affatto sottotraccia. Equilibri e obiettivi, a proposito di stadio poi si avvicina la scadenza dell’ultima proroga - il 19 giugno - chiesta da Inter e Milan per la consegna di una parte della documentazione relativa al progetto di realizzazione del nuovo impianto. La delibera della Giunta Comunale dovrà confermare o meno il pubblico interesse. Per quello che è un punto cruciale nel programma della proprietà interista, dopo che uno scudetto è stato messo in bacheca".