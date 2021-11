Clamoroso Tottenham, Conte ad un passo: già oggi a Londra?

L'ormai ex allenatore nerazzurro è pronto a tornare in sella: per lui nuova avventura in Premier League

Daniele Vitiello

E' giunta al capolinea l'avventura di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham. L'allenatore è stato già avvertito dell'esonero e al suo posto Fabio Paratici ha pronto un vero colpo. Nonostante le voci delle ultime settimane sul suo possibile approdo al Manchester United, Antonio Conte si è riavvicinato clamorosamente. Già in estate l'ormai ex tecnico dell'Inter sembrava potesse approdare agli Spurs, ma poi la trattativa si è arenata.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, per la fumata bianca sarebbe soltanto questione di tempo. "Ora il club londinese sta spingendo per Antonio Conte: gli Spurs hanno scelto l'allenatore italiano come successore di Espirito Santo e le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Qualora questi ultimi dovessero essere definiti, già oggi Conte potrebbe essere a Londra per chiudere la trattativa". Nuova avventura all'orizzonte per il tecnico campione d'Italia.