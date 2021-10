Padovan: “Conte-Tottenham? Non fa per lui. Se quest’anno allenerà…”

Il giornalista, a Skysport, ha parlato del futuro dell'ex allenatore nerazzurro che sarebbe stato contattato nuovamente dagli Spurs

"Conte, se allena quest'anno, di sicuro va in Premier League e da nessun'altra parte. Di sicuro non può allenare in Italia perché c'è un impegno firmato con l'Inter che non gli permette di sedere sulla panchina di una squadra italiana. Questo per chiarire. Secondo me, ma anche secondo lo stesso allenatore , se deve andare allo United in corsa ci va. Andare al Tottenham, in corsa, che è una squadra discontinua e lontana dalla vetta, non fa per lui".