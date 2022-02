Perisic-Inter, un nuovo incontro per trattare: non c’è intesa, ma lui vuole restare

L'entourage di Brozovic è ottimista sull'accordo con la società nerazzurra. A marzo nuovo incontro con Ivan

L'accordo con Brozovic c'è, lo conferma anche TuttoSport sottolineando che ieri in tribuna a per Inter-Liverpool c'era anche il papà del giocatore insieme alla loro avvocata di fiducia. Tra le parti l'intesa è stata raggiunta e si parla di un contratto fino al 2026. Porterà il centrocampista a guadagnare 6 milioni più bonus che spingeranno il suo ingaggio fino a 7.

Marotta dichiara ottimismo da tempo ma anche dall'entourage del calciatore filtra ottimismo per la chiusura perché lui vuole restare a Milano. La stessa intenzione svelata da Perisic. Per un nuovo incontro bisognerà aspettare dopo il ritorno con i Reds,al momento non c'è intesa su stipendio e anni del contratto. Ma l'ad nerazzurro ha fatto capire che si può trattare dato che il giocatore resterebbe volentieri.