Inter, arriva annuncio su rinnovi dirigenti. Brozovic, manca un ultimo dettaglio

Il club nerazzurro ha già chiuso l'accordo con ad, ds e vice ma ha atteso la gara con il Liverpool per ufficializzarlo. Il croato è pronto a dire sì

Dopo la sconfitta amara con il Liverpool è tempo di annunci in casa Inter. Tra oggi e domani, come si dice ormai da giorni, verrà annunciato il rinnovo dei dirigenti, quello dell'ad, Marotta, del ds Ausilio e del suo vice Baccin. "Gli accordi sono stati sistemati da qualche giorno, ma l'ufficialità e le firme sono state rimandate a dopo l'andata con il Liverpool per non distrarre l'ambiente", spiega il Corriere dello Sport.