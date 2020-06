Inter, Aubameyang non scalda Conte: per il dopo Lautaro il tecnico ha già detto sì a un altro nome

L’Inter resta in attesa di novità da Barcellona sul fronte Lautaro Martinez e studia le possibili contromosse. Il club nerazzurro aspetta una mossa della società di Bartomeu, che continua a corteggiare il ‘Toro’. I blaugrana hanno a disposizione poco meno di tre settimane per sfruttare la clausola rescissoria di 111 milioni presente nel contratto di Lautaro e in scadenza il prossimo 7 luglio: Marotta e Ausilio attendono e lavorano al possibile sostituto dell’argentino.

Non sarà semplice trovare il profilo che erediterà il ruolo di partner d’attacco di Lukaku. Tra i motivi principali ci sono le esigenze di Antonio Conte, che – secondo quanto rivela Calciomercato.com – ha posto il veto ad alcune possibile trattative. Il tecnico nerazzurro ha dubbi su Aubameyang, in scadenza con l’Arsenal. L’attaccante classe 1989 non è priorità del club di viale della Liberazione proprio perché non è la prima scelta di Conte.

Chi invece ha già il sì dell’allenatore dell’Inter è Andrea Belotti. L’attaccante della Nazionale è considerato intoccabile dal presidente del Torino Urbano Cairo, ma Marotta potrebbe allacciare i contatti nelle prossime settimane e valutare la possibilità di portare il ‘Gallo’ a Milano. L’ok di Conte è già arrivato.