Inter-Belotti, i 3 nomi che possono convincere il Torino. Ma c’è uno spettro da incubo

L’Inter sta cominciando a guardarsi intorno. Il futuro di Lautaro Martinez in nerazzurro è tutt’altro che sicuro, il pressing del Barcellona non si fermerà e la società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata.

Per questo, sta sondando il mercato degli attaccanti. Secondo il Corriere dello Sport, tra i profili più apprezzati c’è quello di Andrea Belotti, centravanti del Torino e della Nazionale.

Ma come convincere i granata? Con tre contropartite possibili, oltre ad un consistente assegno. I nomi sono quelli di Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti, tutti e tre già cercati da Cairo in tempi non sospetti.

A meno che? A meno che, sottolinea il quotidiano, il Torino non vada in Serie B. A quel punto, la cessione di Belotti sarebbe obbligata e ogni discorso, anche sulle contropartite, andrebbe rivisto.