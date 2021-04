Conte: “Mantenere il focus sull’obiettivo. Con Sanchez sono in difficoltà perché…”

Antonio Conte ha commentato la vittoria contro il Sassuolo in conferenza stampa: “Traguardo finale vicino? Penso che la miglior risposta sia stata quella dopo Bologna. Siamo tra le pretendenti allo scudetto, siamo tra quelle che lo vedono...

Antonio Conte ha commentato la vittoria contro il Sassuolo in conferenza stampa: "Traguardo finale vicino? Penso che la miglior risposta sia stata quella dopo Bologna. Siamo tra le pretendenti allo scudetto, siamo tra quelle che lo vedono più vicino. L'esperienza mi ha insegnato che bisogna mantenere la concentrazione e il focus sull'obiettivo. Mancano 15-16 punti per la matematica, sono tanti. Dovremo essere bravi sin dalla prossima partita contro il Cagliari di ottenere altri tre punti. Sapendo che la pressione incomincia ad essere alta, che il risultato per noi inizia ad essere importantissimo anche in maniera superiore ad altre squadre che giocano senza obiettivi. E che possono avere il pallone meno pesante. Se penso a Darmian è un ragazzo che si è integrato benissimo con noi e dà sempre garanzie in ogni ruolo. Come lui, tutti quanti. Chi è entrato ha dato il suo apporto. Abbiamo visto Sensi, Vecino non più negli ultimi minuti, Sanchez è un giocatore che oggi mi mette in difficoltà. Meriterebbe di giocare perché sta bene. Avendo Lukaku e Lautaro lui sta mordendo il freno. Sta dando un apporto incredibile, sia dall'inizio sia quando entra. Sono contento della prestazione di tutti, sono tutti coinvolti e partecipi e con la giusta voglia e umiltà. Per cercare di raggiungere un obiettivo che sarebbe qualcosa di straordinario per noi".