Lautaro: “Lavoriamo per vincere, bravi a soffrire. Complimenti ad Alexis per…”

Grande alchimia tra gli attaccanti dell'Inter. Lautaro Martinez dedica complimenti importanti ad Alexis Sanchez, per come lavora e per come aiuta lui e Big Rom ad alzare il livello.

Sabine Bertagna

Quanto sono importanti per l'Inter questi tre punti? "Tanto, perché era un recupero e perché continuiamo a salire in classifica e a tenere la distanza con le altre. Siamo contenti. Lavoriamo per questo, lavoriamo per vincere e oggi abbiamo affrontato una squadra che ha fatto un buon palleggio. Siamo contenti di aver vinto e preso i tre punti", ha dichiarato Lautaro Martinez a Inter TV.

Uniti nella sofferenza

"Bravi a soffrire? Sì, siamo stati bravi a soffrire e a difendere compatti. E' quello che dobbiamo fare, stiamo facendo quello che vogliono il mister e tutto lo staff. Sono molto contento di giocare vicino a Lukaku e lui con me, e naturalmente anche con Alexis. Sanchez che fa migliorare tutti e due. E' una concorrenza sana, che alza il livello a tutti e due. Voglio fare i complimenti ad Alexis, che ogni giorno ci fa alzare il livello. Domenica c'è una partita molto importante. Oggi dobbiamo pensare al Cagliari. Dobbiamo recuperare e preparare per domenica, sarà una partita ancora più dura", ha concluso l'attaccante argentino.