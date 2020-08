Conte: “Super partita, vogliamo dare gioie al popolo interista. Sfogo? Io parlo così perché…”

Serviva una grande Inter e una grande Inter c’è stata. Anzi, grandissima Inter. Capace di prendersi la finale con forza, autorevolezza, e cinque gol che hanno schiantato un avversario duro come lo Shakhtar Donetsk. La finale di Europa League è realtà, e questa Inter di Conte stupisce sempre più. Ora, sotto con il Siviglia. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione:

BRAVI RAGAZZI – “Diciamo bravi a questi ragazzi, perché abbiamo raggiunto la finale contro una squadra che abbiamo reso meno forte, anche se forte lo è. Siamo stati bravi a non farli giocare, a pressarli a tutto campo e a creare difficoltà. Lo hanno difficoltà nel palleggio, ma li abbiamo fatti correre e difendere. Il piano era giusto, abbiamo giocato con coraggio. Sono contento, i ragazzi mi hanno dato una grande soddisfazione, giocando una gara europea. Il merito va tutto a loro“.

ORGOGLIO – “E’ una soddisfazione per tutti. Tanti ragazzi stanno giocando per la prima volta queste partite e stanno facendo esperienza giocando una competizione importante come questa, che non riusciamo a vincere da molto. Ora il Siviglia, squadra di grande esperienza e ferrata nelle vittorie. Ma abbiamo voglia ed entusiasmo, voglia di stupire. Temevo questa partita, rispettavamo tanto lo Shakhtar. L’abbiamo fatta sembrare una squadra normale. Una super prestazione la nostra. Ora dobbiamo recuperare energie per dare una gioia al popolo interista, che ci sta seguendo con grande entusiasmo. Penso possano essere orgogliosi di questi ragazzi, che stanno dando l’anima. Come detto tante volte, non dobbiamo avere rimpianti“.

SFOGO COSTRUTTIVO – “Oggi non mi va di tornare su alcune situazioni. In quel momento sentivo determinate cose e le ho dette, ma io parlo sempre a titolo costruttivo. A livello di stampa si cerca di enfatizzare alcune situazioni. Ma, al tempo stesso, so che bisogna passare da alcuni step per essere protagonisti in futuro. Non sono una persona politica, guardo al sodo e dico quello che penso in maniera costruttiva, senza voler offendere nessuno”.

RIPARTENZA – “Siamo ripartiti dal lavoro fatto, anche nel post lockdown. Ci credevo veramente al fatto che potessimo fare un grande finale di stagione. In Coppa Italia meritavamo di più, in campionato abbiamo avuto due scivoloni ingiustificabili contro Bologna e Sassuolo. Ma si impara dalle cose negative, che io affronto di petto e in maniera dura. Bisogna migliorare e l’abbiamo fatto. I ragazzi sono encomiabili, non finirò mai di ringraziarli. Abbiamo finto a un punto dalla Juve, avendo anche tante cose migliori di loro. E oggi ci giochiamo una finale europea. Godiamoci un attimo questo passaggio del tutto, poi penseremo al Siviglia“.

