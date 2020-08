LIVE, INTER-SHAKHTAR 1-0: Lautaro colpisce! Nerazzurri in vantaggio!!!

Ci siamo. Dieci anni dopo, serve una vittoria per assaporare di nuovo l’atmosfera di una finale europea. Una partita capace di regalare sogni, di cambiare il destino e la storia. Di spostare confini e alzare il livello di un progetto destinato a regalare soddisfazioni. L’Inter si gioca l’accesso alla finale di Europa League. Per arrivare a giocare il match di Colonia il prossimo 21 agosto, però, dovrà battere Castro e il suo Shakhtar Donetsk, tutto qualità e palleggio. Non sarà facile, ma i nerazzurri hanno chiaro in mente l’obiettivo. Hanno fame, e voglia di arrivare a realizzare un sogno. Conte conferma in blocco la formazione che ha battuto in sequenza il Getafe negli ottavi di finale e il Bayer Leverkusen nei quarti. Spazio, dunque, a Lautaro e Lukaku in avanti. Difesa con Godin, de Vrij e Bastoni. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 98 Dodô, 4 Kryvstov, 5 Khocholava, 22 Matviyenko; 8 Marcos Antonio, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 21 Alan Patrick, 7 Taison; 10 Junior Moraes.

A disposizione: 81 Trubin, 9 Dentinho, 14 Tetê, 15 Konoplyanka, 19 Solomon, 20 Kovalenko, 27 Maycon, 28 Marquinhos, 50 Bolbat, 76 Pikhalonok, 77 Bondar, 99 Fernando.

Allenatore: Luis Castro.

Arbitro: Marciniak (POL).

Assistenti: Sokolnicki (POL), Listkiewicz (POL).

Quarto Uomo: Collum (SCO)

VAR e Assistente VAR: Gil (POL), Kwiatkowski (POL).

DIFFIDATI E SQUALIFICATI

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.