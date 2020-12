Inter, Conte ha un’idea fantastica: messaggio col megafono da Appiano, tutti pronti a seguirlo

Il dato è davvero interessante, perché richiama alla memoria tempi gloriosi e mai dimenticati. Tempi ormai lontani, ma impressi nella memoria di tutti coloro che masticano nerazzurro, e che sperano di riviverli quanto prima. L’Inter di Antonio Conte segna tanto quanto quella di Josè Mourinho nella stagione 2009-2010, ovvero quella che poi portò alla conquista del Triplete.

Un messaggio chiarissimo, quello che l’allenatore interista ha voluto mandare, sia ai suoi giocatori, sia alla concorrenza per lo scudetto. Conte ha preso il megafono, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, e ha lanciato un monito a tutti, costruendo al contempo una macchina da gol letale. L’ex ct, insomma, si è messo in testa un’idea fantastica: costruire un ingranaggio praticamente perfetto, che possa competere sia in Italia sia in Europa. Scrive il quotidiano:

“Era un’altra era geologica, tirava aria di Triplete e Milito trasformava in pepite d’oro ogni pietra trovata per strada. Quest’Inter ancora indecifrabile, morbida rispetto a quella di cemento eretta da Mou, segna come nella gloriosa stagione 2009-10. E non è un dato secondario, anzi è un messaggio col megafono a tutta la concorrenza: nel suo laboratorio alla Pinetina, Antonio Conte sta costruendo una complessa macchina da gol. Ancora da affinare, ma letale perché è la somma di tante armi diverse“.

