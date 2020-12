Piccinini spiazza tutti: “Eriksen? Né lui, né Kanté. Conte voleva un altro a tutti i costi”

Si parla inevitabilmente di Christian Eriksen negli studi di Sky Sport. La questione relativa al danese tiene banco in casa Inter. Ne ha parlato anche Sandro Piccinini: “Non mi scandalizza. Giocatori di questo tipo spesso sono caduti in disgrazia ed hanno avuto problemi nella storia del calcio. Così come non mi scandalizza il tipo di impiego: magari è successo qualcosa tra di loro che noi non sappiamo. Non contesto perché Eriksen a fine mese va in banca, saluta il direttore e raccoglie i 625 mila euro di ingaggio. Voleva un altro tipo di giocatore, molti dicono che voleva Kantè, un mio caro amico mi ha detto che voleva Kessié a tutti i costi. Un giocatore come Eriksen però, valutato a gennaio 80 milioni e preso a 27, è stato un affare e con questo di impiego getta ombre su di lui. Conte lo sta svalutando. Un allenatore con un minimo di attenzione dovrebbe riflettere sulla tutela di un patrimonio della società”.