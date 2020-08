SM – Conte, Zhang le prova tutte. Ausilio? La rottura più insanabile è diventata un’altra

Steven Zhang vuole provarle tutte per convincere Antonio Conte a rimanere all’Inter. Questo è quanto sostiene SportMediaset sull’incontro di martedì tra il presidente e l’allenatore. “Le dichiarazioni pubbliche, nel post gara con l’Atalanta, non sarebbero piaciute a proprietà e società che pensavano tutto sarebbe stato rinviato al faccia a faccia dei prossimi giorni. In ogni caso il numero della società nerazzurra proverà ad andargli incontro. Nella speranza che qualche giorno di relax in Liguria lo induca ad una parziale retromarcia che però a caldo aveva escluso”, sottolineano nel tg sportivo di Italia Uno.

Sul tavolo due questioni: il mercato con Conte che pretende grossi sforzi economici per ottenere tutto quello che gli serve per vincere e il cambiamento profondo in società, “da Marotta ad Ausilio, per finire a chi gestisce la comunicazione“.

Zhang, dopo aver preso Hakimi ed essere ad un passo da Tonali e Kumbulla, è pronto ad uno sforzo ulteriore sul mercato ma senza spese folli date le conseguenze del coronavirus. Sul piano societario però non può permettergli una rivoluzione totale. Le ultime voci che parlano di Ausilio-Roma potrebbero cambiare qualcosa, ma la frattura più insanabile sembra essere diventata quella con l’ad che lo ha portato all’Inter. “Qui si dovrebbe consumare la rottura con Conte. L’Inter non pensa al suo esonero, costerebbe 47 mln di euro, da sommare a quelli di Spalletti ed Allegri che diventerebbe il prossimo allenatore. La società metterà Conte di fronte alla sua responsabilità, escludendo il licenziamento per giusta causa e altre azioni legali. Restano due opzioni: le dimissioni del tecnico con rinuncia totale alle spettanze o buonuscita come via di mezzo. A meno che il tentativo di Zhang non inneschi una marcia indietro che sarebbe clamoroso”, conclude SportMediaset.

(Fonte: SM)