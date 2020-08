Dal mercato alla comunicazione, tutti i nodi di Conte. Ma per l’Inter il problema è un altro

Il futuro di Conte e dell’Inter si deciderà a breve. Domani, al massimo martedì, il tecnico incontrerà il presidente Zhang e la dirigenza nerazzurra ed esporrà le problematiche che lo hanno portato a quello sfogo. L’Inter non esonererà Conte, ballano oltre 45 milioni di euro lordi, ma in caso di separazione punterà su Allegri.

“Conte si sente poco supportato proprio da chi lo ha voluto, Beppe Marotta. Imputa alla società e all’amministratore delegato di non averlo mediaticamente protetto. Accuse respinte dal dirigente che non ha mai considerato un nemico il tecnico, scelto nella speranza di rinnovare la complessa macchina interista, dove il ricambio, a ogni livello, è molto lento, se non proprio impaludato. Sotto queste premesse è nato il rapporto, deragliato presto con il direttore sportivo Piero Ausilio, con cui non c’è mai stato feeling e che ora potrebbe andare alla Roma, e più avanti con Marotta”, spiega il Corriere della Sera.

“I motivi imputati dall’allenatore sono le promesse non mantenute sul mercato, i report e le valutazioni errate sulla rosa, la posizione ambigua sulla ripresa post lockdown in cui si è sentito addossare la responsabilità di non voler ricominciare, la paventata frattura con la squadra, l’intervento tv dopo l’ultimo match di campionato con ringraziamenti ai dirigenti prima che al gruppo, la comunicazione a senso unico. Punti di cui Marotta non si sente di poter essere rimproverato. L’a.d. ritiene di aver sempre supportato il tecnico, facendo il possibile per andargloni incontro, proteggendolo nei momenti di difficoltà, da scudo mediatico nei giorni successivi ai duri sfoghi. La società imputa i malumori di Conte al mercato, agli investimenti fatti e a quelli da fare in avvenire. Secondo la dirigenza il tecnico non considera il quadro economico difficile, dovuto al Covid-19″, aggiunge il quotidiano.