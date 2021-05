“Il rumore dei nemici” è tornato per paura: Conte resti e scacci chi vuole il male dell’Inter

Ha costruito qualcosa di bellissimo, e lo si legge nella paura degli altri. Non lasci. Perché la paura degli altri è la forza dell'Inter

Senza la pretesa di eguagliare Josè Mourinho, proveremo a dare nuova vita a tale ruggito. Con un tempismo 'perfetto' oltre che estremamente sospetto, infatti, il brusio è tornato a farsi frastuono. Non è un caso che, dal momento della vittoria del 19° scudetto dell'Inter (ma non solo), sui nerazzurri se ne siano sentite di ogni. Come se quanto fatto fosse polvere al vento, semplice bagliore in un buio permanente.

Nonostante uno scudetto cucito sul petto, infatti, l'Inter si ritrova vittima di attacchi ingiustificati e ingiustificabili, come se fosse in quinta posizione, con una qualificazione in Champions League appesa a un filo (ogni riferimento non è puramente casuale). Diciamo pure che tutto ciò fa sorgere dubbi, oltre che riflessioni. L'ultimo episodio, la 'lite' tra Conte e Lautaro Martinez durante Inter-Roma. Ci siamo voltati e di colpo abbiamo scoperto che la reazione dell'argentino era l'evidente espressione della rivolta della squadra. Curioso.

Conte ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza, le ha infuso la mentalità dei grandi, di coloro che non hanno paura di affrontare i più grandi e di batterli. La mentalità di chi non ha alcuna voglia di lasciare centimetri per strada. Antonio ha aperto un ciclo, ha tracciato la strada e ha riportato in alto il nome dell'Inter. Lo dice lo spettacolo che offre questa squadra, lo spiegano i numeri della stagione, la felicità del popolo interista, il trofeo in bacheca. Ma è proprio nel rumore dei nemici che si specchia la grandezza ritrovata dell'Inter, come tante volte è accaduto in passato. L'appello è in primis a Suning, e poi ad Antonio. Ha costruito qualcosa di bellissimo, e lo si legge nella paura degli altri. Non lasci. Perché la paura e il rumore degli altri sono la forza dell'Inter, perché gli avvoltoi non tornino a cibarsi delle nostre insicurezze. Perché è lui l'uomo giusto, ora e domani. Quel rumore che tanto ci dà fastidio, è il nutrimento della nostra soddisfazione.